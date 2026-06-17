Топливный штаб: Иркутская область защитит фермеров от дефицита ГСМ

17 июня в министерстве сельского хозяйства Иркутской области прошло совещание по обеспечению аграриев горюче-смазочными материалами (ГСМ). Инициатором встречи выступил губернатор Игорь Кобзев. Особое внимание уделили поддержке малого агробизнеса, столкнувшегося с логистическими трудностями при закупке топлива.

В обсуждении приняли участие представители Минэкономразвития региона, УФАС России, АО «Иркутскнефтепродукт», а также сами сельхозпроизводители и главы муниципалитетов.

Министр сельского хозяйства Марина Кожарина доложила, что во время весенней посевной кампании регион был обеспечен ресурсами в полной мере. Однако у небольших хозяйств возникли проблемы с отгрузкой из-за изменения привычных логистических цепочек. По её словам, правительство взяло ситуацию под личный контроль и провело ряд встреч с федеральными ведомствами.

По итогам встречи принято ключевое решение:

Создать оперативный штаб на базе минсельхоза для координации работы ведомств.

Ввести мониторинг цен на топливо в разгар полевых работ.

Начать формирование единой заявки на потребность фермеров в дизельном топливе.

Напомним, на федеральном уровне правительство России также принимает меры для предотвращения дефицита топлива. Так, ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) временно разрешено выпускать бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-5» с характеристиками, соответствующими более низкому классу «Евро-3». Решение направлено на стабилизацию ситуации в условиях сокращения предложения. Контроль за производством возложен на Минэнерго. Важно отметить, что такое топливо запрещено к экспорту в другие страны ЕАЭС.