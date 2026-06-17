Топливный кризис в Приангарье: АЗС «КрайсНефть» вводит лимиты на фоне дефицита

Сеть АЗС «КрайсНефть» с 16 июня ввела ограничения на продажу топлива из-за дефицита на бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

В сеть входят 41 автозаправочная станция, расположенная на ключевых транспортных и туристических маршрутах Иркутской области, включая направления к озеру Байкал.

«Мы вынуждены ограничить отпуск топлива в канистры и другие ёмкости. На некоторых АЗС возможны перебои с поставками отдельных видов топлива», — заявили в компании, объяснив меры необходимостью обеспечить бесперебойные поставки для социальных учреждений и общественного транспорта по ранее заключённым контрактам.

В «КрайсНефти» заверили, что предпринимают всё возможное для стабильной работы станций. Заявки юридических лиц на заправку топлива по ранее заключённым договорам принимаются в рабочие дни по адресу: ул. Депутатская, д. 89.

Ранее, 17 июня, в министерстве сельского хозяйства региона прошло оперативное совещание под руководством губернатора Игоря Кобзева. Власти обсуждали защиту фермеров от дефицита ГСМ. По итогам встречи принято решение создать оперативный штаб при минсельхозе, ввести мониторинг цен и сформировать единую заявку на потребность аграриев в дизельном топливе

Ограничения не являются локальной проблемой Иркутска. Ситуация затронула и крупнейшие федеральные сети. Так, с 16 июня нефтяная компания «Татнефть» ввела временные лимиты на всех своих АЗС по России:

Для легковых авто: 30 литров бензина за раз.

Для грузовых авто: 300 литров дизельного топлива. Кроме того, на заправках компании временно действует ограничение по оплате — принимаются только наличные деньги. Причины объясняются техническими причинами, сроки действия ограничений пока не уточняются.

На федеральном уровне правительство России принимает меры для предотвращения дефицита топлива. Так, ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) временно разрешено выпускать бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-5» с характеристиками, соответствующими более низкому классу «Евро-3».