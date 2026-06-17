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«Татнефть» сняла ограничения на топливо, но оставила лимит на самый ходовой бензин

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Нефтяная компания «Татнефть» частично сняла ограничения на продажу топлива на своих АЗС. Как сообщает источник, лимиты отменены для бензина АИ-92 и дизельного топлива, однако для самого популярного бензина АИ-95 ограничение в 30 литров на одну заправку пока сохраняется, сообщает Интерфакс.

Кроме того, компания восстановила работу терминалов безналичной оплаты, которые ранее вышли из строя «по независящим от нас обстоятельствам».

Напомним, 15 июня «Татнефть» ввела жесткие лимиты на всех своих заправках в России из-за «повышенной нагрузки и предотвращения ажиотажа». Водителям разрешали заправить не более 30 литров бензина (60 литров дизеля, 300 — для грузовиков), а из-за сбоев в работе терминалов принималась только наличная оплата.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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