Более половины терминалов в Якутии поддерживают оплату улыбкой

Сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой» от Сбера набирает обороты в Якутии. На сегодняшний день из 20 тысяч платежных терминалов банка в республике уже 9 300 поддерживают эту технологию, сообщили в пресс-службе компании.

Процесс оплаты максимально прост и интуитивен: клиенту достаточно выбрать на экране опцию «Оплатить улыбкой» и посмотреть в камеру. Сервис полностью бесплатный, а главное — он позволяет забыть про необходимость носить с собой карту или телефон. Крупные торговые сети и точки общепита в Якутии активно подключают инновацию, делая процесс покупок быстрее и удобнее.

Сервис доступен не только клиентам Сбера, но и держателям карт других банков — достаточно сдать биометрию в Единую биометрическую систему (через приложение «Госуслуги. Биометрия») и привязать карту в Сбер ID.

«Я давно перестал носить с собой карту. Оплачиваю улыбкой везде, где это возможно — в супермаркетах, на заправках, в кафе. Это самый быстрый и удобный способ: ничего не нужно искать в карманах или доставать телефон. Посмотрел в терминал — и покупка твоя», поделился житель Якутска Константин Никонов.

Популярность сервиса подтверждается и событиями. В рамках недавнего «СберПрайм Зеленого марафона» в Якутске Сбер организовал специальную акцию: каждый гость мог приобрести мороженое всего за 1 рубль, просто оплатив его «улыбкой». Технологии будущего уже здесь — достаточно просто улыбнуться.

Фото сгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

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