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Перевернутую лодку обнаружили на заливе в Братске

В этом году полицейские Иркутской области зафиксировали 25 несчастных случаев с людьми на реках и водоемах, с начала июня – три. Один из таких инцидентов произошел накануне на заливе в поселке Тарма Братского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полицию 16 июня обратился представитель одной из баз отдыха. Мужчина рассказал, что сторож на лодке отправился проверить рыболовные сети, в результате чего упал в воду. 

Перевернутое плавсредство обнаружено на воде. По имеющейся информации, 43-летний мужчина мог находиться в лодке в состоянии алкогольного опьянения.

В поисках братчанина задействованы сотрудники полиции, спасатели и добровольцы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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