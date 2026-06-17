Беговой центр и скейт-парк построят на острове Юность в Иркутске

На острове Юность в Иркутске в этом году появятся беговой центр и современный скейт-парк. Их построят при поддержке частной компании, сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках обустройства бегового центра построят модульное здание с раздевалками, душевыми, спортивным залом и зоной отдыха. Появятся четыре круговые беговые дорожки длиной 200 метров. Рядом установят воркаут-комплекс, тренажеры, детскую площадку, а также выполнят необходимые мероприятия по благоустройству территории.

Беговой центр будет расположен на месте старого скейт-парка, который пришел в негодность. К его демонтажу приступят в ближайшее время. Благодаря строительству нового объекта появилась возможность создать современный скейт-парк взамен старого.

Сейчас совместно с Федерацией экстремальных видов спорта прорабатываются проект, техническое наполнение и визуализация нового объекта. При разработке проекта новой площадки будут применены современные технологии и учтены пожелания спортсменов, их возраст и уровень катания.