Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июня: 10 140,9902 руб/1 г золота и 164,6000/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 140,9902 руб.
- 1 грамм серебра - 164,6000 руб.
- 1 грамм платины - 4 242,7598 руб.
- 1 грамм палладия - 3 197,2700 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,9099 р. (0,40%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6500 р. (0,40%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 70,3098 р. (1,69%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 66,1999 р. (2,11%).
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