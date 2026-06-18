Проекты о нейросказках, дорожной азбуке и экоплощадке стали победителями грантового конкурса Марины Седых

Благотворительный фонд Марины Седых подвел итоги первого грантового конкурса «Вектор Севера», направленного на поддержку проектов, интегрирующих технологии искусственного интеллекта (ИИ) в сферы устойчивого развития и социальной сферы.

Победителями стали социально значимые инициативы из Усть-Кутского района и Нижнеилимского округа Иркутской области, а также Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Целью конкурса «Вектор Севера» является стимулирование развития инициатив, использующих ИИ для создания сайтов, разработки новых проектов, моделей и других решений, способствующих улучшению качества жизни и сохранению уникальных особенностей северных территорий.

В поселке Новая Игирма Нижнеилимского округа грант получил проект «Азбука дорожной безопасности», разработанный детским садом «Огонек». Средства будут направлены на приобретение мобильного автогородка — специализированной площадки для практического обучения детей правилам дорожного движения с применением современных образовательных методик.

В Усть-Кутском районе Центр дополнительного образования реализует проект по созданию интерактивной экологической образовательной площадки на базе Детского ботанического сада. Пространство будет включать семь тематических зон, каждая из которых посвящена флоре определенного макрорегиона России (Кавказ, Юг, Центральная Россия, Урал, Поволжье и др.). Формат площадки обеспечит посетителям интерактивное погружение в изучение экосистем страны. На средства гранта будут приобретены строительные материалы, металлоконструкции, парник, информационные щиты и оборудование.

В Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) победителем стал проект «Нейросказка: создаём героев северных легенд с помощью искусственного интеллекта», представленный Межпоселенческой информационно-библиотечной системой (детская библиотека № 3 г. Удачный). Инициатива направлена на сохранение культурного наследия Севера через современные технологии. Проект предусматривает приобретение ноутбуков, планшетов, годовой подписки на нейросеть, а также издание полиграфической продукции и книг о северном фольклоре.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) совместно с Благотворительным фондом Марины Седых традиционно активно поддерживает местные инициативы и проекты некоммерческих организаций в регионах своего присутствия. Помимо «Вектора Севера», с 2019 года ИНК ежегодно проводит два грантовых конкурса — «Энергия родной земли» и «Район моей мечты». За эти годы было подано 362 заявки и успешно реализовано более 110 социальных инициатив.