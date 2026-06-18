Инфляционные надежды: почему россияне поверили в замедление цен и что будет со ставкой ЦБ

Инфляционные ожидания населения России в июне снизились до 12,4%, что является самым низким показателем с июля 2024 года. Об этом говорится в оперативной справке инФОМ по итогам опроса, проведенного по заказу Банка России. В мае этот показатель составлял 13%.

Оценка наблюдаемой инфляции также упала — с 15,1% до 14,2%. Опрос проводился с 29 мая по 10 июня 2026 года среди не менее 2000 респондентов из 54 регионов.

Разрыв между богатыми и бедными:

Среди тех, у кого есть сбережения, оценка ожидаемой инфляции снизилась с 11,8% до 11%.

Среди тех, у кого нет сбережений, показатель упал с 14,1% до 13,6%.

Снижение ожиданий выступает мощным аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики. Это увеличивает вероятность того, что на заседании 19 июня Банк России снизит ключевую ставку как минимум на 0,5 процентного пункта — до 14%. Большинство аналитиков придерживаются именно такого прогноза.

Примечательно, что при этом данные Росстата показывают противоречивую картину: инфляция продолжает ускоряться в годовом выражении, хотя и замедлилась в недельном.

По данным Росстата, за неделю с 9 по 15 июня потребительские цены выросли на 0,15%. Это медленнее, чем неделей ранее (0,2%), что говорит о стабилизации в моменте. Однако на годовом горизонте картина иная. Инфляция за последние 12 месяцев к 15 июня ускорилась до 5,63% с 5,51%. С начала года цены выросли на 3,68%.

Ключевые изменения цен: