Рынок у красной черты: почему российские акции не могут уйти от восьмимесячного минимума

Российский рынок акций сегодня демонстрирует разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи, удержавшись от падения в начале торгов, перешел к умеренному подъему, но к закрытию сессии вернулся в небольшой минус – 2485 п. (-0,22%). В целом фондовые индикаторы остаются в фазе консолидации, торгуясь вблизи восьмимесячного минимума, установленного накануне.

Валютный и сырьевой факторы: хрупкая надежда

Валютный фактор планомерно улучшался: рубль периодически обновлял недельные минимумы к юаню. Однако аналитики отмечают, что курс остается завышенным, что негативно для доходов бюджета и экспортеров. Сырьевой сектор также давал повод для оптимизма — нефть отскочила от трехмесячного минимума, но к вечеру произошел заметный откат от дневных вершин.

Инфляция и ставка: противоречивые сигналы

Снижение инфляционных ожиданий населения до 12,4% (минимум за год) выступает аргументом в пользу снижения ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. в пятницу. Однако данные Росстата вносят ложку дегтя: инфляция продолжает ускоряться в годовом выражении.

Главное препятствие — геополитика

Основным фактором давления остается геополитическая неопределенность. Заявления лидеров G7 и ЕС об усилении санкционного давления на Россию перевешивают позитив от статистики.

Прогноз: Если геополитический фон не ухудшится, а рубль продолжит слабеть, у рынка появится шанс на коррекционный отскок и попытку закрепиться выше уровня 2500 пунктов.