Два новых мурала появились на домах по улице Байкальской в Иркутске

В Иркутске этим летом на домах по улице Байкальской появились два новых мурала, сообщил мэр Руслан Болотов в своём Telegram-канале. Всего за прошлые годы художники из компании «ПроАрт» расписали пять фасадов.

Все работы объединены одной темой — они посвящены людям труда, сотрудникам предприятий города: работникам медицины, транспорта, пищевой и угольной промышленности.

Несколько лет назад на Байкальской установили стелу «Иркутск – город трудовой доблести», посвящённую подвигам тыловиков в годы Великой Отечественной войны. Теперь изображения современного человека труда на фасадах домов продолжают эту тему, связывая подвиги прошлого и настоящего.