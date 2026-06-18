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Два новых мурала появились на домах по улице Байкальской в Иркутске

В Иркутске этим летом на домах по улице Байкальской появились два новых мурала, сообщил мэр Руслан Болотов в своём Telegram-канале. Всего за прошлые годы художники из компании «ПроАрт» расписали пять фасадов.

Все работы объединены одной темой — они посвящены людям труда, сотрудникам предприятий города: работникам медицины, транспорта, пищевой и угольной промышленности.

Несколько лет назад на Байкальской установили стелу «Иркутск – город трудовой доблести», посвящённую подвигам тыловиков в годы Великой Отечественной войны. Теперь изображения современного человека труда на фасадах домов продолжают эту тему, связывая подвиги прошлого и настоящего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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