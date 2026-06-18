Названы самые высокооплачиваемые профессии в Иркутской области за июнь

В июне 2026 года работодатели открыли в Иркутской области вакансии по 185 профессиям. Аналитики HH назвали наиболее высокооплачиваемые из них.

В топ профессий с наиболее конкурентоспособными зарплатными предложениями в Иркутской области в настоящее время вошли преимущественно топ-менеджеры и квалифицированные рабочие. Первые три позиции в рейтинге заняли профессии коммерческий директор – работодатели предлагают таким специалистам заработную плату на уровне 350 000 рублей, руководитель группы разработки –260 000 рублей, сварщик – 250 300 рублей.

Также в топе машинист – 205 500 рублей, прораб, мастер СМР – 200 000 рублей, руководитель строительного проекта 200 000 рублей, геолог – 200 000 рублей, геодезист – 200 000 рублей, курьер, почтальон – 186 300 рублей, механик 179 200 рублей.

По итогам мая 2026 медианная предлагаемая заработная плата в Иркутской области составила 85 185 рублей, что превышает средний показатель по Сибирскому федеральному округу — 79 818 рублей.