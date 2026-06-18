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Ключевая ставка
Ставка 13% к концу года: аналитики объяснили, почему ЦБ резко снизит ставку в июне, но возьмет паузу в июле
Ставка 13% к концу лета: глава комитета Госдумы Аксаков дал новый прогноз по ключевой ставке
Ставка 14%: почему ЦБ готов снизить стоимость денег и что мешает сделать это быстрее
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Ставка 13% к концу года: аналитики объяснили, почему ЦБ резко снизит ставку в июне, но возьмет паузу в июле

Аналитики БКС ожидают, что на заседании 19 июня Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 14%. Прогноз на конец года остается неизменным — 13%. Решение обусловлено тем, что цены в апреле-мае росли ниже сезонной нормы благодаря крепкому рублю и раннему удешевлению овощей.

Инфляционные ожидания населения в июне снизились до 12,4% (с 13% в мае), а бизнес отмечает слабый спрос. Это дает регулятору пространство для маневра.

Экономика: от жесткого рынка труда к парадоксу кредитования

  • Рынок труда: Ситуация остается напряженной. Производственный сектор не спешит увольнять сотрудников, опасаясь кадрового голода при оживлении спроса. Зарплаты растут на 14–15%.
  • Потребление: Высокие ставки по ипотеке перенаправили спрос населения с недвижимости на услуги. Однако внутренний туризм ограничен высокими ценами и слабой инфраструктурой.
  • Кредитование: Картина неоднозначна. Драйвером остается льготная ипотека (60% выдач). Рыночная ипотека оживает в ожидании снижения ставки. При этом данные о росте корпоративного кредитования могут быть искажены авансированием оборонного сектора, а не реальным оживлением бизнеса.

Траектория ставки: от резкого снижения к паузе

Запас жесткости ДКП снижается, но и экономика замедлилась.

  • Июнь: Снижение на 0,5 п.п. (до 14%).
  • Июль: Возможна пауза или шаг всего в 0,25 п.п. Это связано с рисками: ростом бюджетных расходов, повышением тарифов и сезонным скачком цен осенью.

В БКС считают, что ЦБ предпочтет подойти к осени с запасом жесткости. При отсутствии шоков ускоренное снижение ставки может возобновиться зимой, когда компании будут верстать бюджеты.

Прогнозы других экспертов: от осторожных до смелых

Прогнозы относительно будущей траектории ставки варьируются:

  • Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков прогнозирует снижение до 14% в июне и допускает падение до 13% к концу лета.
  • Другие прогнозы еще более оптимистичны. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что к концу 2026 года ставка будет ближе к 12%.
  • Сам Аксаков ранее не исключал и более радикального сценария — снижения ставки до 10% к концу года.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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