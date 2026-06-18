ФАС против дефицита: почему антимонопольная служба взяла под особый контроль продажу топлива фермерам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выпустила поручение, направленное на защиту сельхозпроизводителей от дефицита и необоснованного роста цен на топливо. Ведомство потребовало от 11 своих региональных управлений усилить контроль за реализацией ГСМ, сообщает "Ъ".

Ключевые требования ФАС:

Усилить надзор за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте (с нефтебаз, хранилищ и АЗС).

Сфокусироваться на аграриях, особенно в разгар сезонных полевых работ.

Оперативно реагировать на выявленные нарушения.

Совместно с региональными властями составить реестр сельхозпредприятий и определить их потребность в топливе.

Это решение стало реакцией на проблемы, с которыми столкнулся малый агробизнес.

Напомним, 17 июня, в министерстве сельского хозяйства Иркутской области прошло оперативное совещание под руководством губернатора Игоря Кобзева. Власти обсуждали защиту фермеров от дефицита ГСМ. По итогам встречи принято решение создать оперативный штаб при минсельхозе, ввести мониторинг цен и сформировать единую заявку на потребность аграриев в дизельном топливе