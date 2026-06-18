Бензин и дизтопливо дешевеют на бирже: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия за 10 лет увеличила импорт из стран АСЕАН на 70%, бензин и дизтопливо дешевеют на бирже, инфляционные ожидания россиян снизились до 12,4%, а в Иркутске на острове Юность появятся новые спортивные объекты. Подробнее – в обзоре СИА.

Увеличение импорта

Россия в течение 10 лет нарастила объем импорта из стран АСЕАН на 70%. «За 10 лет мы увеличили импорт из стран АСЕАН на 70%. Мы активно закупаем сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль, одежду и обувь», – прокомментировал министр экономического развития РФ Максим Решетников. В свою очередь, за 10 лет товарооборот России со странами АСЕАН вырос на 53% и достиг $21 млрд.

Топливо дешевеет

Биржевые котировки бензина и дизельного топлива демонстрируют коррекцию: 17 июня АИ-95 потерял в цене 2%, вернувшись к показателям начала месяца, а дизтопливо снизилось на 3,7%. Вероятными причинами такого движения рынка могут быть снижение активности крупных НПЗ и фиксация сделок по более низким ценам, а также лимитирование роста котировок. В то же время, на рынке мелкого опта цены на топливо остаются на исторически высоких уровнях.

Инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания россиян в июне за месяц снизились с 13%до 12,4%. Прежде такой показатель был зафиксирован в июле 2024 года. Это было выявлено во время опроса, проведенного по запросу Банка России. С начала года инфляционные ожидания россиян упали на 1,3%. В январе показатель составлял 13,7%. В начале этого месяца индекс потребительских цен в России вырос на 0,20%, с начала года – на 3,53%.

Новые спортобъекты

На острове Юность в Иркутске появятся беговой центр и современный скейт-парк. Центр будет включать четыре круговые беговые дорожки длиной 200 метров, спортзалы, зоны отдыха. Рядом разместят воркаут-комплекс, тренажеры, детскую площадку. Спортцентр появится на месте старого скейт-парка, который пришел в негодность. На замену ему построят новый – вскоре приступят к его проектированию.

Высокооплачиваемые профессии

В июне 2026 года работодатели открыли в Иркутской области вакансии по 185 профессиям. Аналитики назвали наиболее высокооплачиваемые среди них. В топ-3 вошли коммерческий директор – работодатели предлагают таким специалистам заработную плату на уровне 350 000 рублей, руководитель группы разработки –260 000 рублей, сварщик – 250 300 рублей. Средняя зарплата в Приангарье составляет 85 тысяч рублей.