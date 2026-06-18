Новую автостанцию построят в Куйтуне впервые за полвека

В поселке Куйтун Иркутской области впервые за полвека появится благоустроенная автостанция. Об этом рассказал депутат Госдумы от Приангарья Александр Якубовский в своих соцсетях.

Фото: соцсети Александра Якубовского

«Жители Куйтуна не раз обращались с просьбой о строительстве автостанции. Зданию прежней автостанции больше полувека. Оно давно не эксплуатируется. Люди ждут внутрипоселковый и районный транспорт на улице – летом на жаре, зимой на холоде. Автобусы большого класса вынуждены делать остановки чуть дальше – у кафе, прямо около дороги. Автостанция Куйтуну однозначно нужна», – рассказал депутат.

Он пояснил, что власти района нашли для ее строительства инвестора, при этом никак не удавалось согласовать удобную для всех площадку. Чтобы ее определить, провели обследование улично-дорожной сети, по которой предполагается движение транспорта, в том числе и большого класса, то есть межмуниципального.

«Выявили ряд недостатков. Но все они устранимы. Делать это будут, когда начнется строительство. Оно планируется в следующем году. Это будет перрон и два здания автостанции – основное и вспомогательное. Там разместят зал ожидания, детскую комнату, офисные помещения, магазины, столовую», – резюмировал депутат.