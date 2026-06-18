Маленький робот — большая безопасность: как современная диагностика оберегает Иркутск от коммунальных аварий

Байкальская энергетическая компания (БЭК, входит в энергохолдинг Эн+) проводит летнюю диагностику городских тепловых сетей с помощью роботизированного комплекса. Пробираясь внутри трубопровода, он обследует каждый сантиметр внутренней поверхности. Такие ежегодные исследования помогают заблаговременно обнаружить дефекты и предотвратить будущие коммунальные аварии, пояснили в пресс-службе холдинга.

Почти 600 метров тепловых сетей Иркутска в этом году обследует специальный робот. Коллеги скромно называют его «четвёртый» по номеру модификации. Это отечественная разработка, на создание которой ушло более шести лет. Оборудование работает в трубах диаметром от 400 до 1400 миллиметров и сканирует по 50–60 метров сетей в час.

Принцип его действия основан на магнитном методе: через стенку трубы пропускается переменный ток, который создает магнитное поле. В местах дефектов возникают аномалии, их фиксируют четыре магнитных датчика робота, на основе этих данных специальный алгоритм вычисляет толщину металла. Где инфраструктура изношена – там энергетики сразу планируют ремонт. Кроме того, аппарат оснащен обзорными камерами и регистрирует все конструктивные элементы и посторонние предметы внутри трубы.

Пока робот автоматически движется по трубе, снаружи за всем наблюдает опытный оператор, задача которого – фиксировать все необычное.

«На мониторе отображаются все изменения, которые происходят с толщиной стенки трубопровода во время диагностики. Шесть обзорных камер транслируют на экран изображение спереди, сзади, работу датчиков и процесс измерения. Прибор позволяет выявить аномальные уменьшения толщины стенки, которые присутствуют на трубе, осмотреть конструктивные элементы и внутреннюю поверхность. Оператор регистрирует абсолютно все, отчет формируется сразу автоматически», — поясняет технический директор компании‑разработчика Владимир Иванов.

Этот метод используют на наиболее сложных участках: где высок риск повреждения сетей и где отключение затронет слишком большое число потребителей.

Один из таких находится на улице Мелентьева в Свердловском округе Иркутска. Эта магистраль обеспечивает теплом 24 здания (3600 жителей), школу №19 и детский сад №153, а также поддерживает заданные параметры в микрорайонах Юбилейный, Приморский и Радужный. Местным трубам уже 36 лет при нормативном сроке службы в 25 лет, участок неоднократно ремонтировался, поэтому для подтверждения его надежности было принято решение провести дополнительную проверку.

Начальник района тепловых сетей №1 Ново‑Иркутской ТЭЦ Байкальской энергетической компании Максим Князь отмечает: «Внутритрубная диагностика позволяет оценить не только визуальное состояние сетей, но и рассчитать толщину стенки, определить вид повреждения. Мы сразу понимаем, как его устранить и в какие сроки. Пока что ни один другой метод не дает таких точных результатов».

Иркутские энергетики используют эту технологию уже семь лет. Она доказала свою эффективность на практике: в прошлом году по итогам исследований трубопровода в районе Московских ворот инженеры выявили три дефекта. Их своевременное устранение предотвратило потенциальную аварию, которая в отопительный период могла оставить без тепла более 600 потребителей — практически половину Правобережного округа.

В этом году внутритрубную диагностику начали раньше обычного, чтобы успеть выполнить ремонт и затем дополнительно проверить трубы гидравлическими испытаниями. На участке по улице Мелентьева обнаружили четыре дефектных участка с аномальным уменьшением толщины стенки , требуется заменить около 17 метров трубопровода. Энергетики уже приступили к ремонту.

После завершения работ все отремонтированные участки пройдут повторную проверку — в трубопровод подадут воду с повышенным давлением, чтобы убедиться в его надежности и минимизировать риск аварий зимой. И если для горожан лето – время, когда большинство стремится отдохнуть, то энергетикам отдыхать некогда.

Проведение диагностики и ремонтов инфраструктуры летом, в том числе с использованием современных технологий, — это вклад в надежность теплоснабжения и спокойствие тысяч жителей Иркутска.