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Руководителя коммерческой фирмы в Приангарье уличили в легализации взяток на 9 млн рублей

В Иркутске руководитель коммерческой организации подозревается в легализации денег, полученных в качестве взятки. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, руководитель коммерческой организации, занимающейся монтажом и обслуживанием средств пожарной безопасности, получал взятки от руководителей организации за незаконные действия и бездействие при приемке выполненных работ и услуг, а также за общее покровительство и попустительство. Общая сумма взяток составила более 13 млн рублей.

Получив деньги, предполагаемый преступник занимался их легализацией путем заключения договоров с контрагентами. В последующем он, имея доступ и фактически управляя оформленными на контрагентов банковскими счетами, легализовал полученные преступным путем 9,2 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

В настоящее время проводится расследование уголовного дела.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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