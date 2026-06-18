ИЭСК начала проектирование новой мощной подстанции в Мамонах

Иркутская электросетевая компания приступила к проектированию строительства современной подстанции напряжением 220 кВ в селе Мамоны.

Новый объект станет ключевым центром питания на территории ответственности ИЭСК, которая в настоящее время снабжается электроэнергией от принадлежащей РЖД подстанции «Максимовская». Такая зависимость от чужой инфраструктуры создает сложности при аварийных работах — допуск на чужой объект не всегда удается получить быстро.

Строительство собственной подстанции позволит решить эту проблему и эффективно контролировать надежность электроснабжения территории. Два силовых трансформатора мощностью по 40 МВА (мегавольт-ампер) каждый позволят создать резерв мощности для подключения десятков тысяч новых потребителей.

Объект повысит надежность энергоснабжения в селах Мамоны и Максимовщина, ближайших СНТ, а также снимет нагрузку с подстанции «Бытовая», питающей Ленинский район Иркутска.

«Строительство подстанции в Мамонах – это давно назревший и логичный шаг в развитии электросетевого комплекса региона. Район активной застройки не должен зависеть от инфраструктурных ограничений. Создание собственного центра питания обеспечит потенциал для роста и, в конечном итоге, принесет пользу каждому потребителю в этой зоне. Сейчас компания активно приступила к этапу проектирования объекта», – отметил заместитель генерального директора ИЭСК по инвестиционной деятельности Александр Щекин.

«В связи с активным жилищным строительством этот объект крайне важен для обеспечения стабильного электроснабжения, - он непременно повысит надежность для Мамонского и Максимовского административных округов. Кроме того, на территории запланировано строительство крупных логистических центров ведущих маркетплейсов, которые потенциально могут стать драйверами экономики округов», – пояснил глава Мамонского административного округа Александр Речицкий.

Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2028 году. В последний раз подстанцию такого уровня ИЭСК построила в 2021 году в селе Столбово.