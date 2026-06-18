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Задержан глава «Иркутскгортранса»: его обвинили в растрате

В Иркутске задержан директор МУП «Иркутскгортранс». Он обвиняется в растрате денег предприятия, следует из данных СУ СКР по региону и Кировского районного суда.

По версии следствия, руководитель предприятия заключал договоры с индивидуальными предпринимателями, в том числе на поставку товаров, фактически не используемых для нужд предприятия. Таким образом, директор растратил вверенные ему деньги в особо крупном размере.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. Проведены обыски в жилище и на рабочем месте фигуранта уголовного дела. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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