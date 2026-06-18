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Ограничение на отпуск топлива в канистрах вводят на АЗС в Иркутске

В Иркутске начали вводить ограничение на отпуск топлива в канистрах. Об этом СИА сообщили в компании «Роснефть» и сети АЗС БРК.

«АЗС не вводила лимиты на продажу топлива, но ограничила  продажу в канистры», – отметили в пресс-службе сети АЗС БРК.

Аналогичные меры действуют и на заправках «Роснефти». В компании агентству также пояснили, что наличие того или иного топлива и действующие ограничения можно уточнять по телефонам горячей линии: операторы смогут связаться с необходимой АЗС и прояснить текущую ситуацию.

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Напомним, с 16 июня ограничения на продажу топлива из-за дефицита на бирже ввела и сеть АЗС «КрайсНефть». В неё входят 41 автозаправочная станция, расположенная на ключевых транспортных и туристических маршрутах Иркутской области, включая направления к озеру Байкал.

«Мы вынуждены ограничить отпуск топлива в канистры и другие ёмкости. На некоторых АЗС возможны перебои с поставками отдельных видов топлива», — заявили в компании. Меры объясняются необходимостью обеспечить бесперебойные поставки для социальных учреждений и общественного транспорта по ранее заключённым контрактам.

В «КрайсНефти» заверили, что предпринимают всё возможное для стабильной работы станций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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