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Деловой туризм смещается на восток: число командировок в Сибирь выросло на 17%

Спрос на командировки в Сибирь бьет рекорды. С января по май 2026 года количество бронирований для деловых туристов в Сибирском федеральном округе выросло на 17% по сравнению с прошлым годом. Драйвером роста стали масштабные инвестиционные проекты, в частности — создание Ангаро-Енисейского кластера, сообщают аналитики "Островок Командировки".

Ключевые факты:

  • Лидеры по темпам роста: Абсолютным рекордсменом стал Алтайский край (+33%). Высокую динамику также показали Иркутская область (+21%), Томская область и Красноярский край (по +17%).
  • Доля рынка: На Сибирь теперь приходится 9% всех корпоративных бронирований в России, что на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее.
  • Кто ездит: Чаще всего в регион отправляются представители торговли, производства, ИТ-сектора и науки.

«Рост связан с активной реализацией инвестпроектов. Развитие Ангаро-Енисейского кластера повышает потребность бизнеса в личных встречах для контроля запуска производств», — поясняет Любовь Васильева, руководитель сервиса «Островок Командировки».

Несмотря на восточный тренд, структура поездок по стране остается стабильной. Лидерство удерживает Центральный федеральный округ (33% бронирований), за ним следуют Приволжский (17%) и Северо-Западный (15%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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