Центр Иркутска перекроют на 8 часов из-за марафона

В воскресенье, 21 июня, с 6:00 до 14:00 в центральной части Иркутска будет полностью перекрыто движение транспорта. Это связано с проведением масштабного спортивного события — VIII СЕРВИКО Иркутского марафона.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда, так как в зону перекрытия попадает значительная часть исторического центра.
Какие улицы будут закрыты?
В список перекрытых улиц входят:
- Нижняя Набережная (от Франк-Каменецкого до Ленина)
- Улица Ленина
- Улица Сурикова
- Чудотворская
- Цесовская Набережная
- Бульвар Гагарина
- Улица Ярослава Гашека
- Проспект Карла Маркса
- Улица 5-й Армии
- Улица Свердлова, Горького, Российская и Чкалова (в соответствующих кварталах)
- Улица Шапошникова и переулок Большевистский.
Схемы беговых дистанций доступны на онлайн-картах: