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Сервико Иркутский Марафон 2026
Центр Иркутска перекроют на 8 часов из-за марафона
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Центр Иркутска перекроют на 8 часов из-за марафона

В воскресенье, 21 июня, с 6:00 до 14:00 в центральной части Иркутска будет полностью перекрыто движение транспорта. Это связано с проведением масштабного спортивного события — VIII СЕРВИКО Иркутского марафона.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда, так как в зону перекрытия попадает значительная часть исторического центра.

Какие улицы будут закрыты?

В список перекрытых улиц входят:

  • Нижняя Набережная (от Франк-Каменецкого до Ленина)
  • Улица Ленина
  • Улица Сурикова
  • Чудотворская
  • Цесовская Набережная
  • Бульвар Гагарина
  • Улица Ярослава Гашека
  • Проспект Карла Маркса
  • Улица 5-й Армии
  • Улица Свердлова, Горького, Российская и Чкалова (в соответствующих кварталах)
  • Улица Шапошникова и переулок Большевистский.

Схемы беговых дистанций доступны на онлайн-картах: 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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