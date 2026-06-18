Центр Иркутска перекроют на 8 часов из-за марафона

В воскресенье, 21 июня, с 6:00 до 14:00 в центральной части Иркутска будет полностью перекрыто движение транспорта. Это связано с проведением масштабного спортивного события — VIII СЕРВИКО Иркутского марафона.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда, так как в зону перекрытия попадает значительная часть исторического центра.

Какие улицы будут закрыты?

В список перекрытых улиц входят:

Нижняя Набережная (от Франк-Каменецкого до Ленина)

Улица Ленина

Улица Сурикова

Чудотворская

Цесовская Набережная

Бульвар Гагарина

Улица Ярослава Гашека

Проспект Карла Маркса

Улица 5-й Армии

Улица Свердлова, Горького, Российская и Чкалова (в соответствующих кварталах)

Улица Шапошникова и переулок Большевистский.

Схемы беговых дистанций доступны на онлайн-картах: