Россия как магнит: Китай и Индия готовы стать драйверами въездного туризма

Россия активно привлекает главных «поставщиков» туристов в мире — Китай и Индию. По итогам круглых столов в Центре стратегических разработок (ЦСР), более 80% китайских путешественников в возрасте 18–40 лет хотят посетить Россию, а индийские туроператоры готовы инвестировать в развитие бизнеса.

Ключевые итоги встреч:

Знакомство с регионами: 20 ведущих туроператоров из Индии и Китая посетили Москву, Тульскую и Тюменскую области. Индийцам показали маршрут «Русские каникулы: из столицы России в столицу Сибири», а китайцам — «Оружейная столица России».

Инвестиции из Индии: Представители индийского бизнеса выразили готовность вкладывать средства в инфраструктуру Тюмени и расширять географию маршрутов.

Мнение экспертов: Китайские туроператоры отмечают рост интереса к соло-путешествиям и аутентичным направлениям (Тула), а не только к Москве и Санкт-Петербургу.

«Мы видим потенциал роста... Мы готовы инвестировать в инфраструктуру», — Шарик Мустафа Сиддики, ITS Global Limited.

«Москва впечатляет... а Тула стала настоящим открытием... Мы видим потенциал в тесном сотрудничестве...», — Вэй Юэ, Tongcheng Travel.

Масштаб рынков подтверждает успех

Китай: Мировой лидер выездного туризма. В 2026 году число поездок приблизилось к 140 млн. Взаимный поток с РФ за I квартал вырос на 50%.

Индия: Самый быстрорастущий рынок (рост 11,4% ежегодно). К 2030 году ожидается более 35 млн поездок за рубеж.

Статистика по РФ: В 2025 году Россию посетили 120,9 тыс. туристов из Индии (+56,4%). Китай остается ключевым рынком, обеспечивая 22,6% всего въездного потока.

Власти планируют продолжить практику ознакомительных туров для развития B2B-сотрудничества.