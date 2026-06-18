«Двухсотбалльники» Приангарья: В истории региона появились первые герои, набравшие 200 баллов суммарно за два предмета

В Иркутской области подвели итоги экзаменационного марафона. Почти 14 тысяч выпускников сдали обязательный русский язык, и результаты превзошли ожидания, сообщает пресс-служба правительства региона.

В цифрах

30 стобалльников: Сразу 30 одиннадцатиклассников получили высший балл за экзамен по русскому языку. География успеха впечатляет: от Иркутска и Ангарска до Братска и Черемхово.

Первые «двухсотбалльники»: В истории региона появились первые герои, набравшие 200 баллов суммарно за два предмета. Ими стали Ирина Щербакова (лицей №3 Иркутска) и Ульяна Трунова (лицей Усть-Кута), блестяще сдав химию и русский язык.

Высокие баллы: Порядка полутора тысяч выпускников показали результат выше 80 баллов, что говорит о глубоком уровне подготовки.

Министр образования Максим Парфенов отметил стабильность результатов и подчеркнул, что успехи ребят — это заслуга самих учеников, их родителей и педагогов.

По данным Рособрнадзора, всего по стране таких успехов достигли 154 человека на данный момент. Таким образом, по итогам четырех экзаменов (химия, история, литература, русский язык) на сегодняшний день в копилке Иркутской области 69 стобалльных результатов у 67 выпускников.

Не позднее 23 июня выпускники смогут узнать свои результаты второго обязательного экзамена – математики, которую они сдавали 8 июня.