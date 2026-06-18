Искусственный интеллект против аварий: как новые технологии спасают от блэкаутов в Сибири

В Иркутской области для обслуживания электросетей активно внедряют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Это стало необходимостью из-за сложного ландшафта: многие линии проходят по труднодоступной таежной местности, куда невозможно добраться пешком или на машине.

Как это работает?

Высокотехнологичная диагностика: Дроны российского производства способны пролетать до 15 км. Они садятся прямо на провода под напряжением и проводят комплексную диагностику — лазерное сканирование, магнитную дефектоскопию, фото- и видеосъемку.

Тепловизоры: Оснащение тепловизорами позволяет выявлять скрытые дефекты контактов без отключения сетей, что предотвращает аварии.

Масштаб работ: В прошлом году только Иркутская электросетевая компания проверила с помощью БПЛА свыше 3100 километров линий электропередачи.

«Применение беспилотных технологий — инструмент повышения надежности энергосистемы», — подчеркивает министр жилищной политики и энергетики региона Александр Матвиевский. Технология позволяет оперативно осматривать опоры ЛЭП в Братском районе, Усть-Илимске и Тайшете, планировать расчистку просек и предотвращать инциденты, обеспечивая бесперебойный свет для жителей.