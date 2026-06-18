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Торговые центры меняют лицо: фитнес-клубы и рестораны вытесняют магазины одежды

Классическая модель торговых центров трансформируется. Если раньше главными магнитами для покупателей были модные бренды (fashion), то теперь на их место выходят операторы фитнеса, косметики и общепита. По данным Nikoliers, общий денежный оборот ритейлеров в 2025 году вырос умеренно — на 10,6%, но внутри этого роста скрыты настоящие победители и проигравшие.

Кто сорвал куш?

Лидером по темпам роста стала индустрия здоровья и красоты:

  • Фитнес: Выручка выросла на 33%, а прибыль взлетела на 38%. Это абсолютный рекордсмен рынка.
  • Косметика и парфюмерия: +14% к прошлому году.
  • Общественное питание и продукты: Оба сегмента показали уверенный рост выручки на 15%.
  • Развлечения: Доход сектора увеличился на 7%.

Эти категории не просто зарабатывают деньги, они становятся новыми «якорными арендаторами», формирующими трафик.

Кому грозит банкротство?

Не все сегменты смогли адаптироваться к новой реальности:

  • Детские товары: Показатели рухнули. Выручка упала на 11%, а прибыль обвалилась на катастрофические 46%. Виной тому маркетплейсы и крупные fashion-ритейлеры, запустившие свои детские линейки.
  • Бытовая техника и электроника: Оборот снизился на 7%, прибыль — на 27%.

«Рынок вступает в фазу, где прежние правила перестают работать... Мы ожидаем усиления тренда на "новые якоря". Доля развлечений, фитнеса и общепита может достичь 30–35%, что почти сопоставимо с объемом главного якорного арендатора ТЦ – fashion», — комментирует Анна Никандрова, партнер Nikoliers.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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