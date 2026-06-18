Культурный код Иркутска: как выставка в церкви объединила веру, историю и любовь к родному городу

В Крестовоздвиженской церкви Иркутска состоялось торжественное открытие обновленной выставки «История о вере, дружбе и Сибири». Проект, ставший второй серией выставочного цикла о культурных кодах города, получил новое звучание при поддержке православного прихода Крестовоздвиженского храма Иркутска и Байкальского банка.

Фото: Марина Кондакова «ФотоДомик», пресс-служба БФ «Подари планете жизнь»

Экспозиция представляет собой серию фотоколлажей, каждый из которых посвящён определённому культурному явлению Иркутска. По замыслу организаторов, экспонаты — это не просто снимки, а сложные художественные высказывания о том, что заложено в сознании каждого иркутянина.

В этом году организаторы представили сразу несколько нововведений. Прежде всего, это вторая жизнь выставочного проекта — экспозиция переосмыслена и дополнена. Кроме того, для посетителей подготовлен обновлённый квест-маршрут в 2ГИС «Истории иркутских белок»: на карте появились две новые белки, а сам квест стал легче и доступнее для прохождения.

Среди иркутян прошёл опрос, какой зверёк ассоциируется с городом. Большинство ответило, что это белка, которая живёт в городских парках, скверах и в пригородных лесах. Малые архитектурные формы в виде белочек украсили город и задали всем горожанам настрой на бережное отношение к природе.

Цель маршрута «Истории иркутских белок» — повышение исторической и экологической грамотности экскурсантов. Маршрут проходит по исторической части города. На каждом объекте маршрута размещена малая архитектурная форма в виде белочки. У каждой — своё имя и история создания, изготовлены они из вторсырья. По QR-коду, расположенному рядом с белкой, можно узнать историческую справку про объект.

Фото: Марина Кондакова «ФотоДомик», пресс-служба БФ «Подари планете жизнь»

Маршрут можно начинать в любой его точке, пройти пешком за 2–3 часа или за 1 день в зависимости от посещения объектов по пути следования.

Установка малых архитектурных форм была проведена БФ «Подари планете жизнь» в рамках проекта «Тайны Иркутска. Культурный код», который стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Ключевым фактором возрождения проекта стало многолетнее партнёрство с Байкальским банком Сбербанка. Как отметили организаторы, спустя несколько лет сотрудничество продолжается, что позволяет сохранять и приумножать культурное наследие города.

Юлия Кальвина, представитель Байкальского банка Сбербанка, рассказала о поддержке проекта:

«Проект “Культурные коды Иркутска” мы поддерживаем уже на протяжении нескольких лет. Это объединение всех тех мотивов, целей и даже любви, которые люди испытывают к своему городу. Этот аспект очень широк: он включает в себя и экологическую составляющую, и культурную составляющую в виде исторических, краеведческих историй, и духовное развитие».

Директор БФ «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева пригласила горожан познакомиться с проектом:

«Байкал — это бренд двух огромных регионов. В Иркутске есть свой культурный код. И мы приглашаем вас на выставку, где посетители соприкоснутся с потрясающими явлениями, которые сопровождали нас на протяжении всей жизни».