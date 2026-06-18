Четыре водных пассажирских маршрута возобновят в труднодоступных районах Приангарья

Четыре водных пассажирских маршрута, которые связывают труднодоступные территории, возобновят в Иркутской области. Начались конкурсные отборы на определение перевозчиков, сообщили в региональном правительстве.

«17 июня на сессии Законодательного собрания региона провели перераспределение бюджетных средств, что позволило профинансировать проведение субсидированных рейсов и начать объявление отборов перевозчиков. Хочу отметить, что эти перевозки имеют очень важное значение, так как будут осуществляться в труднодоступной местности. Субсидии из областного бюджета позволяют снизить стоимость билетов для пассажиров», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

18 июня был объявлен конкурсный отбор на определение перевозчика для рейса Осетрово – Визирный по реке Лене из Усть-Кутского в Киренский район. Завтра такую процедуру планируют начать на проведение субсидированных рейсов по маршрутам Иркутск – Братск и Балаганск – Братск в акватории Братского водохранилища из Иркутского и Балаганского в Братский район.

Чуть позже конкурсный отбор откроют для маршрута Мама – Бодайбо по реке Витим из Мамско-Чуйского в Бодайбинский район.

Рейсы по маршрутам начнут выполнять после заключения соглашений с перевозчиками. Первые такие документы планируется подписать к концу следующей недели.