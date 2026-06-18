Два современных комплекса по обезвреживанию ТКО появятся в Иркутской области

В Заларинском и Жигаловском муниципальных округах Иркутской области появятся современные комплексы по обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Они позволят существенно снизить нагрузку на полигоны и повысить эффективность утилизации отходов, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Для приобретения установок в областном бюджете на 2026 год предусмотрены субсидии: Заларинскому округу – 26,1 млн рублей, Жигаловскому – 16,6 млн рублей. Мощность переработки каждого комплекса – до 1000 кг отходов в час», – пояснил глава региона.

До 2028 года включительно планируется приобрести еще 15 таких установок для 10 муниципальных образований. Подобные комплексы и раньше покупались регионом. Один из них работает с 2024 года в Чунском округе, другой с прошлого года – в Киренском.