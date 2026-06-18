Маткапитал на пенсию: власти обсуждают новую схему использования средств

В правительстве активно обсуждают идею разрешить семьям переводить часть материнского капитала на счета долгосрочных сбережений. Как сообщают «Известия», этот вопрос прорабатывают Минфин, Минэкономразвития и Банк России.

Суть предложения заключается в том, чтобы разрешить вложения в программу долгосрочных сбережений (ПДС), которую ведут негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Однако у этой инициативы есть важное условие.

Главное условие: потеря особого статуса

Как пояснил замминистра финансов Иван Чебесков, при поступлении в ПДС средства маткапитала должны потерять свой особый статус. Это означает, что:

Деньги перестанут индексироваться государством по прежним правилам.

Их нельзя будет забрать обратно на прежних условиях.

Власти также рассматривают возможность ввести ограничения — например, на сумму перевода и условия последующего использования этих средств.

Сейчас материнский капитал можно направить на пять целей: улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию родителя, реабилитацию детей с инвалидностью и ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет.

Напомним, с 1 февраля 2026 года размер материнского капитала в России составляет: