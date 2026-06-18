Маткапитал на пенсию: власти обсуждают новую схему использования средств

В правительстве активно обсуждают идею разрешить семьям переводить часть материнского капитала на счета долгосрочных сбережений. Как сообщают «Известия», этот вопрос прорабатывают Минфин, Минэкономразвития и Банк России.
Суть предложения заключается в том, чтобы разрешить вложения в программу долгосрочных сбережений (ПДС), которую ведут негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Однако у этой инициативы есть важное условие.
Главное условие: потеря особого статуса
Как пояснил замминистра финансов Иван Чебесков, при поступлении в ПДС средства маткапитала должны потерять свой особый статус. Это означает, что:
- Деньги перестанут индексироваться государством по прежним правилам.
- Их нельзя будет забрать обратно на прежних условиях.
Власти также рассматривают возможность ввести ограничения — например, на сумму перевода и условия последующего использования этих средств.
Сейчас материнский капитал можно направить на пять целей: улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию родителя, реабилитацию детей с инвалидностью и ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет.
Напомним, с 1 февраля 2026 года размер материнского капитала в России составляет:
- 728 921,90 руб. — для семей с одним ребёнком, рождённым или усыновлённым с 2020 года. Если в семье появится второй ребёнок, сумма увеличится на 234 321,27 руб. (итого 963 243,17 руб.).
- 728 921,90 руб. — для семей с двумя детьми, рождёнными или усыновлёнными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если ранее право на материнский капитал не возникало.
- 963 243,17 руб. — для семей, в которых второй ребёнок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребёнок, если до его появления права на материнский капитал не было.