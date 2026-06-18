Новости

Сервико Иркутский Марафон 2026
Центр Иркутска перекроют на 8 часов из-за марафона
Последний шанс: регистрация на СЕРВИКО Иркутский марафон закрывается в среду
«Было бы жаль потерять проект»: глава «Сервико» объяснил, почему компания поддержала иркутский марафон
Все материалы сюжета

«Экономика не должна замерзнуть»: Шохин призывает ЦБ снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к Банку России с призывом снизить ключевую ставку. По его мнению, регулятору следует опустить её с 14,5% до 13,5% на ближайшем заседании, чтобы дать экономике «летнее тепло» вместо «оттепели», передаёт "Ъ".

Основные аргументы бизнеса:

  • Замедление инфляции: Шохин указывает на снижение инфляции в мае до 5,31% как на весомый повод для смягчения денежно-кредитной политики.
  • Охлаждение спроса: Несмотря на позитивные макроэкономические показатели, бизнес продолжает страдать от падения спроса и проблем с неплатежами.
  • Нагрузка на бюджет: Текущая высокая ставка увеличивает расходы государства на обслуживание госдолга, что невыгодно бюджету.

«Для того, чтобы российская экономика не "замерзла" окончательно, бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло. В такой ситуации особенно важны предсказуемость и понятный сигнал от властей», — подчеркнул глава РСПП.

Прогнозы относительно будущей траектории ставки варьируются:

  • Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков прогнозирует снижение до 14% в июне и допускает падение до 13% к концу лета.
  • Другие прогнозы еще более оптимистичны. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что к концу 2026 года ставка будет ближе к 12%.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (427)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес