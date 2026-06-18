«Экономика не должна замерзнуть»: Шохин призывает ЦБ снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к Банку России с призывом снизить ключевую ставку. По его мнению, регулятору следует опустить её с 14,5% до 13,5% на ближайшем заседании, чтобы дать экономике «летнее тепло» вместо «оттепели», передаёт "Ъ".

Основные аргументы бизнеса:

Замедление инфляции: Шохин указывает на снижение инфляции в мае до 5,31% как на весомый повод для смягчения денежно-кредитной политики.

Охлаждение спроса: Несмотря на позитивные макроэкономические показатели, бизнес продолжает страдать от падения спроса и проблем с неплатежами.

Нагрузка на бюджет: Текущая высокая ставка увеличивает расходы государства на обслуживание госдолга, что невыгодно бюджету.

«Для того, чтобы российская экономика не "замерзла" окончательно, бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло. В такой ситуации особенно важны предсказуемость и понятный сигнал от властей», — подчеркнул глава РСПП.

Прогнозы относительно будущей траектории ставки варьируются: