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Ателье тортов Toti в Иркутске выставили на продажу

Кондитерский бизнес, работающий в городе с 2017 года, выставили на продажу. Речь про ателье тортов Toti, следует из данных популярного сервиса объявлений.

<p>Скриншот с "Авито"</p>

Скриншот с "Авито"

Продаются кондитерский цех площадью 560 квадратных метров в Юбилейном и три кофейни – на Карла Маркса, Дальневосточной и Терешковой. Стоимость всего бизнеса оценили в 23 млн рублей, при этом каждая позиция продается отдельно.

Как отмечают иркутские СМИ, причиной продажи является выход из бизнеса одного из партнеров, долг перед которым у второго партнера составляет порядка 20 млн рублей. Владельцы не теряют надежды, что бизнес купит инвестор, который будет заинтересован не только в материальной выгоде, но и в творческом развитии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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