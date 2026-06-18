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Разоблачена крупная земельная афера на Байкальском тракте в Иркутске

В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с земельными участками. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Руководители компании, занимающейся комплексным развитием территории размером более 100 гектаров на Байкальском тракте вблизи залива реки Ангара, реализовали участки, которыми не имели права распоряжаться», – пояснили правоохранители.

Компания без прохождения обязательных этапов и утверждения документации разбила территорию на 450 участков и реализовала часть из них. Приобретателями права на аренду стали граждане и юридические лица. В настоящее время точное число пострадавших устанавливается.

Задержаны и допрошены трое подозреваемых в возрасте от 47 до 53 лет. У них изъяты документы, компьютерная техника и предметы, которые могут иметь доказательное значение.

Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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