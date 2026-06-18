Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ после атаки дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о локализации пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ), который возник после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, специалисты продолжают тушение оставшегося очага, при этом пострадавших на заводе нет, передаёт РБК.

Ранее, в ночь на 18 июня, Собянин сообщил о массированной атаке дронов на Москву. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ, и принимаются меры по ликвидации последствий.

Утром мэр отметил, что за ночь было уничтожено около 180 беспилотников на московском направлении, а позже сообщил о дополнительных 14 сбитых дронах.

Всего за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 555 украинских БПЛА, а общее число уничтоженных за сутки достигло 992. Кроме того, были сбиты десять управляемых авиабомб и три ракеты HIMARS.

В результате падения обломков дронов в Москве пострадало здание торгового центра «Садовод», однако людей среди пострадавших нет.

В Подмосковье в результате атаки Вооружённых сил Украины пострадали 17 человек, включая двух детей в возрасте трёх и десяти лет, которые были госпитализированы.