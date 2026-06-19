Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 10 240,4600 руб/1 г золота и 164,6400/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 240,4600 руб.

1 грамм серебра - 164,6400 руб.

1 грамм платины - 4 217,0801 руб.

1 грамм палладия - 3 184,0400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 99,4698 р. (0,98%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,02%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,6798 р. (0,61%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,2300 р. (0,41%) .

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