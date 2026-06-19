Лавров обвинил ЕС в желании «подморозить» конфликт на Украине, а не решить его

Глава МИД России Сергей Лавров в неопубликованной статье для Politico, опубликованной пресс-службой российского дипломатического ведомства, заявил, что европейские страны, призывая к прекращению огня и переговорам между Россией и Украиной, на самом деле стремятся «подморозить» конфликт, а не решить его первопричины, передаёт РБК.

«Реальная цель европейских лидеров — не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского и сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами. Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. Они стремятся «подморозить» конфликт без устранения его первопричин», — написал Лавров.

Он отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. По мнению министра, Европа рассчитывает достичь «боеготовности» к 2030 году, а до этого — «тянуть время».

Лавров также заявил, что Европа стремится расширить своё влияние через интеграцию Украины, Молдавии и Армении. При этом ЕС рассматривает Украину как «ударный кулак» и элемент будущих европейских вооружённых сил, автономных от США и НАТО.

«Для содержательного диалога необходимо восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы после «холодной войны». Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии как прикрытия для экспансионистских замыслов», — добавил глава МИД.