Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе 19 июня впервые приняли решение продлить секторальные санкции против России на один год вместо привычных шести месяцев, сообщил представитель председателя встречи агентству Reuters. При этом индивидуальные санкции будут пересматриваться каждые шесть месяцев, что позволит исключать некоторых лиц из санкционного списка, передаёт РБК.

Как пишет Euronews, продление санкций на 12 месяцев направлено на обеспечение большей предсказуемости для Украины. Ранее в июне Еврокомиссия анонсировала 21-й пакет санкций, который затронет российские банки, оборонно-промышленный комплекс и введет запрет на въезд в ЕС для российских военнослужащих. В санкционный список также будут добавлены 30 новых судов «теневого флота», помимо уже включенных 632 судов.

В апреле страны ЕС согласовали 20-й пакет санкций, который включал ограничения против ряда физических лиц, в том числе рэпера Тимати и гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, а также российских банков и предприятий нефтегазового и оборонного секторов.

В середине июня санкционный список расширился, включив в себя 81 фигуранта — 34 человека и 47 организаций, среди которых генпрокурор России Александр Гуцан и бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас отметила, что принятые санкции являются промежуточным «мини-пакетом», а полноценный 21-й пакет планируется принять позже этим летом.

Москва продолжает считать западные санкции неэффективными и нелегитимными, подчёркивая, что они наносят ущерб глобальной экономике и способствуют её кризису.