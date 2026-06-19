Что на самом деле покупают в ипотеку: аналитика «Домклика» раскрыла предпочтения россиян

Аналитики «Домклика» проанализировали данные по ипотечным сделкам «Сбера» в новостройках за 2026 год, чтобы сравнить реальные предпочтения покупателей с предложением на рынке. Выяснилось, что спрос и предложение почти идеально совпадают, а главным драйвером рынка остается комфорт-класс, передаёт газета "Ведомости".

Ключевые характеристики идеального ЖК:

Этажность: Россияне предпочитают «золотую середину». Более половины всех сделок (55,2%) приходится на многоэтажные дома (13–25 этажей). Спрос на среднеэтажную застройку (6–12 этажей) составляет 26,9%, на высотки (26+ этажей) — 13,6%. Предложение на рынке зеркально отражает этот спрос.

Инфраструктура: Наличие детской площадки — обязательное условие для 90% покупателей. Также высоким спросом пользуются спортивные зоны (85,1% сделок). Социальная инфраструктура (школы и сады) есть у 70% ЖК, а закрытая территория и охрана — у 38–40%.

Класс жилья: битва за комфорт

Лидером рынка остается комфорт-класс, на который приходится 67% всех ипотечных сделок и 65,2% предложения. Эконом-класс занимает второе место (24,3% сделок).

Интересная ситуация складывается с бизнес-классом: на него приходится 13,7% предложения, но лишь 8,1% сделок. Разрыв между предложением и спросом здесь самый большой. Премиальный сегмент практически не покупается в ипотеку (всего 0,6% сделок при 2,5% предложения).