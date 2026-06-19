Российский рынок акций рухнул до минимума с декабря 2024 года: геополитика тянет индексы вниз

Российский фондовый рынок в четверг пережил масштабную распродажу. Индекс МосБиржи обвалился более чем на 2%, опустившись до самых низких уровней с декабря 2024 года. Несмотря на попытку коррекционного отскока во второй половине дня, рынку не удалось переломить негативный тренд.

Ключевые факторы падения:

Геополитическое давление: Ухудшение обстановки вокруг украинского конфликта стало главным драйвером снижения. Инвесторы реагируют на отсутствие прогресса в переговорах и жесткие заявления мировых лидеров.

Нефть и рубль: Долгое время рынок давило сочетание дешевеющей нефти и укрепляющегося рубля. Хотя нефтяные котировки сумели частично восстановиться от трехмесячного минимума, фундаментальные проблемы остаются.

Панические продажи: Объем торгов подскочил более чем в полтора раза (до 90,4 млрд руб.). Это классический признак «капитуляции», когда к продажам подключается всё больше участников, увеличивая вероятность дальнейшего падения.

Прогноз

Без улучшения геополитического фона снижение, скорее всего, продолжится. Следующей целью для индекса МосБиржи выступает важная поддержка — минимум декабря 2024 года в районе 2370 пунктов. Особенно сильно давление ощущается в нефтегазовом секторе из-за угрозы новых санкций.