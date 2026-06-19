Авторынок в России постепенно оживает, но дорогие кредиты все еще мешают покупателям

В первом квартале 2026 года в России было выдано автокредитов на 306,9 млрд рублей, что на 21,3% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных НБКИ. Но к уровню 2024 года рынок пока не вернулся, тогда за первые три месяца банки выдали автокредитов на 560,7 млрд рублей, то есть сейчас объем выдач ниже почти на 45%.

«Такую динамику можно объяснить двумя вещами, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global. – С одной стороны, спрос действительно начал оживать после слабого 2025 года. Часть покупателей откладывала покупку машины, но долго переносить ее уже сложно, автопарк стареет, ремонт дорожает, а для многих семей автомобиль остается необходимостью. С другой стороны, рост цен в рублях не означает такого же сильного роста в количестве купленных машин. Автомобили заметно подорожали, в том числе из-за утильсбора, логистики и роста издержек, поэтому средний размер кредита тоже стал выше».

Главным ограничением для рынка автокредитования по-прежнему остается ежемесячный платеж. Даже если банки начали чуть активнее кредитовать надежных заемщиков, при ключевой ставке 14,5% годовых автокредит остается дорогим продуктом. Поэтому покупатели чаще выбирают машину дешевле, увеличивают первоначальный взнос или растягивают кредит на более долгий срок.

Отдельную поддержку рынку дает льготное автокредитование. Скидка 20% от стоимости машины, 25% для жителей ДФО и отдельные условия по российским электромобилям помогают части покупателей решиться на такую сделку. Но эта программа не может заменить полноценный рыночный спрос, потому что она ограничена по моделям, категориям заемщиков и бюджету авто.

«В 2026 году автокредитование, скорее всего, продолжит расти, но без резкого рывка. Если ставка будет плавно снижаться, а цены на машины хотя бы перестанут быстро расти, объем выдач за год может прибавить примерно 15–25%. Вернуться к уровню 2024 года будет сложно, потому что для этого нужны более доступные кредиты и заметно более устойчивый спрос на новые автомобили», – резюмирует эксперт.