Закрытый из-за нехватки денег маршрут «Метеоров» Иркутск – Братск может вернуться

В Приангарье рассматривается вопрос восстановления маршрута «Метеоров» Иркутск – Братск и ряда других, закрытых из-за нехватки финансов. Об этом рассказала депутат Заксобрания региона Елена Крыжановская.

«С большой долей вероятности «Метеор» все-таки выйдет на линию по маршруту Иркутск – Братск и обратно. Дело в том, что из-за отсутствия финансирования с началом навигации теплоходы не начали курсировать по нескольким востребованным жителями региона маршрутам: Иркутск – Братск, Мама – Бодайбо и Осетрово – Визирный», – рассказала депутат.

Она пояснила, что у жителей отдаленных территорий нет альтернативного сообщения с областным центром. Чтобы решить проблему с транспортом, на минувшей сессии ЗС депутаты поддержали поправки в закон о бюджете на 2026 – 2028 годы, связанные с увеличением объема средств на речные пассажирские перевозки на 45 миллионов рублей.

«Сразу после поправок министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области объявит конкурс на перевозки водным транспортом по трём направлениям: Иркутск – Братск, Мама – Бодайбо, Осетрово – Визирный. Если Восточно-Сибирское речное пароходство, которое обычно обслуживает эти маршруты, заявится на отбор, то, возможно, «Метеоры» начнут возить пассажиров в июле», – резюмировала Крыжановская.