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Статус по-русски: Как изменились главные признаки успеха за последние 20 лет (спойлер: машина уже не нужна)

За последние 20 лет понятие престижа в России кардинально изменилось. В условиях экономической неопределенности демонстративное потребление уступило место прагматизму. Россияне больше не гонятся за брендами — теперь статус определяется доступом к жизненно важным благам, сообщает газета "Ведомости".

Что сегодня считается успехом?

Согласно исследованию ВЦИОМ, главными маркерами высокого статуса в 2026 году стали:

  1. Образование детей: 50% опрошенных (+13 п.п. с 2006 г.).
  2. Качественная медицина: 39% (+18 п.п.).
  3. Собственное жилье: 32% (+9 п.п.).

В то же время значимость традиционных атрибутов богатства резко упала. Если в 2006 году хорошее жилье считали признаком успеха 55% граждан, то сейчас — лишь 20%. Интерес к автомобилям снизился до 15%, отдыху за границей — до 15%.

«Престиж становится социальным», — отмечают эксперты. Теперь это возможность обеспечить детям старт, себе — здоровье, а семье — устойчивость. Дорогие вещи перестали быть сигналом особого положения, так как не решают ключевых жизненных задач.

Различия между поколениями и регионами

  • Молодежь (зумеры): Чаще других связывают статус с покупкой квартиры (55%).
  • Старшее поколение: Ценит образование (41%) и медицину (36%).
  • Москва и Санкт-Петербург: Здесь по-прежнему ценят недвижимость (квартиры — 43%, зарубежная собственность — 26%).
  • Небольшие города: Жители чаще всего называют главным приоритетом качественную медицину (43%).

Социологи объясняют этот сдвиг тем, что долгосрочные решения (жилье, учеба) подорожали, а внешние условия усложнились. Зарубежные поездки стали дороже и труднее, автомобили менее доступны, поэтому люди корректируют свои представления о престиже, ориентируясь на реальность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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