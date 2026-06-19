Статус по-русски: Как изменились главные признаки успеха за последние 20 лет (спойлер: машина уже не нужна)

За последние 20 лет понятие престижа в России кардинально изменилось. В условиях экономической неопределенности демонстративное потребление уступило место прагматизму. Россияне больше не гонятся за брендами — теперь статус определяется доступом к жизненно важным благам, сообщает газета "Ведомости".
Что сегодня считается успехом?
Согласно исследованию ВЦИОМ, главными маркерами высокого статуса в 2026 году стали:
- Образование детей: 50% опрошенных (+13 п.п. с 2006 г.).
- Качественная медицина: 39% (+18 п.п.).
- Собственное жилье: 32% (+9 п.п.).
В то же время значимость традиционных атрибутов богатства резко упала. Если в 2006 году хорошее жилье считали признаком успеха 55% граждан, то сейчас — лишь 20%. Интерес к автомобилям снизился до 15%, отдыху за границей — до 15%.
«Престиж становится социальным», — отмечают эксперты. Теперь это возможность обеспечить детям старт, себе — здоровье, а семье — устойчивость. Дорогие вещи перестали быть сигналом особого положения, так как не решают ключевых жизненных задач.
Различия между поколениями и регионами
- Молодежь (зумеры): Чаще других связывают статус с покупкой квартиры (55%).
- Старшее поколение: Ценит образование (41%) и медицину (36%).
- Москва и Санкт-Петербург: Здесь по-прежнему ценят недвижимость (квартиры — 43%, зарубежная собственность — 26%).
- Небольшие города: Жители чаще всего называют главным приоритетом качественную медицину (43%).
Социологи объясняют этот сдвиг тем, что долгосрочные решения (жилье, учеба) подорожали, а внешние условия усложнились. Зарубежные поездки стали дороже и труднее, автомобили менее доступны, поэтому люди корректируют свои представления о престиже, ориентируясь на реальность.