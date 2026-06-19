Спрос на вторичное жилье в России вырос на 20%: причины и последствия

Спрос на вторичное жилье в России значительно вырос, увеличившись на 19% за первые пять месяцев 2026 года. Это связано с изменениями в программе семейной ипотеки для новостроек, что сделало готовые квартиры более привлекательными для покупателей. В городах-миллионниках интерес к вторичному жилью возрос на 47%, а количество заявок на покупку увеличилось на 25%. Это говорит о том, что покупатели стали более целеустремленными и осторожными в своих решениях, сообщают "Ведомости".

В региональном разрезе, Московская область стала лидером по числу сделок, где количество договоров купли-продажи увеличилось на 35% до 41 371. На втором месте оказалась Новосибирская область с приростом в 28% (13 722 сделки), за ней следуют Красноярский край (+26%, 13 449 сделок) и Челябинская область (+23%, 16 827 сделок). В то же время, в Москве число переходов прав на недвижимость увеличилось всего на 0,3%, что, тем не менее, стало первой положительной динамикой в этом году.