Мигранты вне закона: почему в 52 регионах России иностранцам закрыли путь в такси и общепит

Ограничения на привлечение иностранных работников введены уже в 52 регионах РФ. Об этом заявил представитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Василий Кузнецов. Власти заявляют, что рынок труда стабилен, однако бизнес бьет тревогу из-за дефицита кадров и подорожания услуг, передаёт ТАСС.

Где и что запрещено?

Санкт-Петербург: До конца 2026 года действует запрет на работу мигрантов по патентам в такси и курьерской доставке.

Краснодарский край: С начала 2025 года практически полностью запрещено привлечение иностранцев по патентам.

Псковская область: С 1 июля 2026 года мигрантам ограничат доступ к такси, перевозкам, общепиту и торговле алкоголем.

Что ждет бизнес и мигрантов в будущем?

Эксперимент с 2027 года: Правительство планирует перейти к целевому набору. Иностранцев будут нанимать под конкретного работодателя и рабочее место с использованием электронных реестров и отказом от патентов.