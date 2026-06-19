Мигранты вне закона: почему в 52 регионах России иностранцам закрыли путь в такси и общепит

Ограничения на привлечение иностранных работников введены уже в 52 регионах РФ. Об этом заявил представитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Василий Кузнецов. Власти заявляют, что рынок труда стабилен, однако бизнес бьет тревогу из-за дефицита кадров и подорожания услуг, передаёт ТАСС.
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Где и что запрещено?
- Санкт-Петербург: До конца 2026 года действует запрет на работу мигрантов по патентам в такси и курьерской доставке.
- Краснодарский край: С начала 2025 года практически полностью запрещено привлечение иностранцев по патентам.
- Псковская область: С 1 июля 2026 года мигрантам ограничат доступ к такси, перевозкам, общепиту и торговле алкоголем.
Что ждет бизнес и мигрантов в будущем?
Эксперимент с 2027 года: Правительство планирует перейти к целевому набору. Иностранцев будут нанимать под конкретного работодателя и рабочее место с использованием электронных реестров и отказом от патентов.
- Рост расходов: Госдума уже повысила госпошлины за приглашение иностранцев (до 8 тыс. руб.) и визы (до 6 тыс. руб.).
- Ужесточение ответственности: ТПП выступила против проекта МВД, который возлагает ответственность за нелегалов на генподрядчиков, не имеющих с ними трудовых договоров.
- Цифровой контроль: С февраля 2025 года действует реестр МВД для контроля за иностранцами без законных оснований для пребывания.