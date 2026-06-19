Семейная ипотека по-новому: как количество детей в семье теперь будет влиять на процентную ставку

Постановление правительства о введении дифференцированных ставок по семейной ипотеке будет опубликовано в ближайшие дни. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, передаёт РИА Новости.
По словам министра, финальные согласительные процедуры с Минфином пройдут в пятницу, а само постановление должно выйти в конце выходных или в начале следующей недели.
Как будут работать новые правила?
Главное изменение — ставка по ипотеке будет зависеть от количества детей в семье. Цель нововведения — стимулирование рождаемости и поддержка строительной отрасли.
- Для семей с одним ребёнком: ставка может составить 10–12%.
- Для семей с двумя детьми: ставка будет ниже.
- Для многодетных семей: ставка будет минимальной.
«Мы хотим, чтобы ставка была меньше, поскольку это напрямую влияет на продаваемость жилья и развитие градостроительного потенциала», — подчеркнул Файзуллин. Новые правила официально озвучат после 1 июля.