Кредитные лимиты по семейной ипотеке могут вырасти: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия продолжит массированные удары по военным объектам ВСУ, кредитные лимиты по семейной ипотеке в РФ могут вырасти, власти обсуждают новую схему использования средств маткапитала, а в Иркутске разоблачили крупную аферу с землями на Байкальском тракте. Подробнее – в обзоре СИА.

Массированные удары

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ продолжит наносить массированные удары по военным объектам ВСУ на регулярной основе. «Считаю, что все правильные слова были уже сказаны. Но убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент России Владимир Путин объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что теперь мы будем проводить на регулярной основе массированные групповые удары по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины. Это задача поставлена Верховным главнокомандующим Российской Федерации. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут выполнять», – сказал он после атаки беспилотников на Москву.

Рост лимитов

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с ТАСС заявил, что изменения программы льготной семейной ипотеки с 1 июля будут, вероятнее всего, предусматривать увеличение лимитов, что позволит покупать более просторное жилье. «Основным позитивным вектором [корректировки программы], скорее всего, станет увеличение кредитных лимитов, что позволит семьям приобретать недвижимость, соответствующую их реальным потребностям», – сказал он.

Маткапитал на пенсию

В правительстве обсуждают идею разрешить семьям переводить часть материнского капитала на счета долгосрочных сбережений. Вопрос прорабатывают Минфин, Минэкономразвития и Банк России. Предполагается, что перевод на сбережения будет возможен при условиях, что деньги перестанут индексироваться государством по прежним правилам и их нельзя будет забрать обратно на прежних основаниях.

Афера с землями

В Иркутске разоблачена афера с земельными участками. По версии следствия, руководители компании, занимающейся комплексным развитием территории размером более 100 гектаров на Байкальском тракте вблизи залива реки Ангара, реализовали земли, которыми не имели права распоряжаться, разбив их на 450 участков. Покупателями стали физические и юридические лица. Число потерпевших устанавливается, возбуждено дело – ведется расследование.

Возвращение «Метеоров»

В Приангарье рассматривается вопрос восстановления водных маршрутов «Метеоров» Иркутск – Братск, Мама – Бодайбо, Осетрово – Визирный, закрытых из-за нехватки финансов. В рамках сессии заксобрания региона было принято решение выделить деньги на эти цели. Депутаты отмечают, что если Восточно-Сибирское речное пароходство, которое обычно обслуживает эти маршруты, заявится на конкурсный отбор, то, возможно, «Метеоры» начнут возить пассажиров в июле.