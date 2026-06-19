Смартфон против аварий: цифровая система на Ново-Иркутской ТЭЦ находит поломки быстрее человека

Ново-Иркутская ТЭЦ завершила внедрение программного комплекса «Мобильный обходчик». Решение позволяет автоматизировать контроль оборудования, ускорить выявление дефектов и полностью отказаться от бумажных журналов. Нововведения снизят влияние «человеческого фактора», а масштабирование их применения на другие ТЭЦ Байкальской энергетической компании и иркутские ГЭС Эн+ повысит надежность энергосистемы региона.

Ново-Иркутская ТЭЦ (входит в Байкальскую энергетическую компанию) внедрила цифровую систему контроля оборудования «Мобильный обходчик». Программный комплекс, разработанный «Эн+ Диджитал» при участии сотрудников станции, переведен в опытно-промышленную эксплуатацию в 2026 году.

Вся работа ведется с помощью пыле- и влагостойкого смартфона на системе Android с установленным мобильным приложением и платформой управления ремонтами на базе 1С.

«Мобильный обходчик» использует технологию NFC: оборудование оснащено специальными метками, которые считываются телефоном. При приближении к ним специалиста в его смартфоне автоматически открывается контрольный список для проверки. После синхронизации сотрудник видит назначенный именно для него маршрут с точками для осмотра. На каждом объекте он фиксирует показатели, а при обнаружении дефекта — выбирает тип неисправности, составляет описание, прикрепляет фотоподтверждение.

«Раньше приходилось записывать неполадки на бумажке, которая к концу смены превращалась в грязный помятый листок, — рассказывает ведущий инженер турбинного цеха Роман Козеровский. — Теперь достаточно сфотографировать проблему и кратко описать ее в телефоне. Все отправляется в корпоративную систему управления ремонтами».

По оценке специалистов, система не столько ускорила работу, сколько сделала ее качественнее. Исчезло промежуточное звено передачи бумажных носителей, дефекты фиксируются непосредственно на месте, информирование о них происходит моментально. Система работает даже без интернета, после восстановления связи данные сразу же отправляются в центральную базу.

«Мобильный обходчик» усиливает контроль качества проведения обходов, что позволяет нам на ранних стадиях определять поломки и быстро оформлять дефекты. Соответственно, мы экономим время и снижаем трудозатраты», — отмечает руководитель проекта Сергей Траньков.

Комплекс уже внедрен в шести структурных подразделениях ТЭЦ: турбинном, котельном, электрическом, химическом и топливно-транспортном цеха, а также в цехе тепловой автоматики и измерений.

Система является частью большой цифровой трансформации процессов в холдинге Эн+, включающей в себя работу с искусственным интеллектом, машинное обучение, предиктивную аналитику. «Мобильный обходчик» уже используют также на Иркутской ГЭС, планируется внедрение программного обеспечения на Братской и Усть-Илимской гидроэлектростанциях, а также на всех станциях Байкальской энергетической компании.

Справка:

Ново-Иркутская ТЭЦ — одна из ключевых электростанций Иркутской области, входит в Байкальскую энергетическую компанию. Специализируется на производстве электрической и тепловой энергии.