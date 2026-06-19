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Тёмные улицы ради безопасности: В Воронежской области отключили уличное освещение после атаки дронов

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Власти Бутурлиновского района Воронежской области приняли решение об отключении уличного освещения в ночное время. Мера принята в целях безопасности после массированной атаки украинских беспилотников, сообщает ТАСС.

Ключевые факты:

  • Атака: В ночь на 18 июня над территорией четырёх муниципалитетов региона было уничтожено и подавлено около 30 украинских БПЛА дежурными силами ПВО и РЭБ.
  • Последствия: Предварительно пострадала одна женщина. Ущерб зафиксирован в 16 домовладениях.
  • Меры безопасности: Отключение освещения — превентивный шаг для защиты инфраструктуры и жителей. Все экстренные службы работают в штатном режиме, ведётся оценка ущерба.

«Ситуация находится под контролем», — подчеркнули в районной администрации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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