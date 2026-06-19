Братск ужесточает правила использования электросамокатов

Вслед за Иркутском к введению ограничений для электросамокатов решил присоединиться и Братск. Такое решение приняли на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мы понимаем, что с наступлением теплого периода, каникул на улицах города стало гораздо больше подростков и молодежи, которые используют средств индивидуальной мобильности. При этом, зачастую они нарушают правила и требования к эксплуатации электросамокатов. Проблема серьезная, вызывает беспокойство и возмущение братчан. Моя позиция – необходимо ограничить скорость передвижения по городу, а на некоторых территориях движение СИМ полностью запретить», – прокомментировал мэр Александр Дубровин.

Поводом для внеочередного заседания стали случаи травматизма с участием электросамокатов, в том числе под управлением несовершеннолетними. Все ДТП произошли в Центральном районе: самокатчики врезались в людей и машины.

Профильным подразделениям администрации совместно с Госавтоинспекцией и операторами кикшеринга поручено проработать зоны ограничения скорости и запрета движения электросамокатов на отдельных участках, прежде всего в местах массового пребывания людей, пешеходных и прогулочных зонах.

« Позиция администрации города однозначная: средства индивидуальной мобильности не должны создавать угрозу для пешеходов, особенно детей. Если операторы кикшеринга не обеспечат должный контроль и безопасную работу сервиса, будет рассматриваться вопрос о введении более жестких ограничений», – сообщил председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Руслан Елизарьев.